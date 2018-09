Akragas Futsal bella a metà, Mabbonath rimonta e finisce in pari

Akragas Futsal bella a metà quella vista sabato 29 settembre contro la Mabbonath al Palaforum Bellavia, che chiude il primo tempo in vantaggio per 3 a 0, ma nella ripresa si fa rimontare ed è costretta sul 3 a 3 dagli ospiti.

Le reti del match portano le firme di Martines, Radaelli e Cottone per i biancoazzurri e Di Trapani e una doppietta di D’Orio per gli ospiti.

La partita come di consueto è stata molto combattuta, tirata e ben giocata dalle due squadre con un Akragas che non ha saputo chiudere il match al momento opportuno e ha subito ad un minuto dalla fine il pareggio di Di Trapani.

In virtù del pareggio contro la Mabbonath l’Akragas sarà costretta ad affrontare mercoledì 3 ottobre ad Altofonte il quotato è favorito di girone Real Parco per la seconda partita del triangolare di Coppa Italia, mentre sabato sarà di scena a Lazzaro in provincia di Reggio Calabria contro la Polisportiva Futura per il debutto in campionato.