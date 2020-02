Un pareggio che sta stretto, l'Akragas futsal crea ma non vince

L'Akragas non riesce a battere la Gear sport. Termina due a due la partita valida per la terza giornata di ritorno del campionato nazionale di serie B. E' stata una partita maschia e combattuta, entrambe le squadre hanno ben figurato. Per l'Akragas doppietta di Toledo, al rientro da una squalifica.

"Alla fine un punto che probabilmente non accontenta nessuno - fanno sapere dall'Akragas Futsal - per quello che si è visto in campo. Pobabilmente deve far recriminare di più i padroni di casa: troppo spreconi e poco cinici sotto porta nei momenti clou del match". Con il punto conquistato l’Akragas fa un piccolo ma importante passo avanti per la quota salvezza, visto le sconfitte di Siac e Agriplus.

I risultati

Arcobaleno Ispica - Città di Cosenza 2 - 3

Mascalucia - Bovalino C5 0 - 3

Team Futura - Agriplus 12 - 0

Siac Messina - Ecosistem Lamezia Terme 2 - 6

Riposava la Pro Nissa.