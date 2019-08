Emanuele Cinici all'Akragas Futsal, il giocatore: "Darò tutto per questi colori"

Asd Akragas Futsal comunica di aver ingaggiato per la stagione 2019/2020 Emanuele Cinici. Quello di Emanuele è un ritorno all’ombra della Valle dei Templi dopo essere stato tra i protagonisti della storica promozione in serie B nella stagione 2017/2018.



Pilastro e punto fermo della gloriosa Pro Gela, Cinici incarna lo spirito di quella squadra con uno stile di gioco duro ma corretto, grintoso e difensivamente impeccabile.



“Siamo contenti di riabbracciare Emanuele - commenta la società bianco azzurra - lo reputiamo perfetto per il nostro progetto, avendo dimostrato sempre una grande professionalità, un grande attaccamento al gruppo e un’innata predisposizione per il sacrificio e per il collettivo, viene inserito nel nostro gruppo per portare esperienza e qualità umane e sportive che crediamo siano molto utili alla nostra crescita" - conclude.

Soddisfazione anche per Emanuele che cosi ha commentato il suo ritorno ad Agrigento: "Sono molto felice di ritrovare un ambiente nel quale mi sono trovato benissimo ed al quale mi sono sentito sempre legato; come sempre darò tutto per i giganti, ringrazio la società per avermi dato questa opportunità e la ripaghero con il mio impegno sul campo da gioco, non vedo l'ora di cominciare". Per il ritorno a casa del suo guerriero Emanuele indossera la maglia numero 3