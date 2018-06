Il sogno si è avverato: l'Akragas Futsal è in serie B, scoppia la festa

Vincono gli ospiti - il Vis Gubbio - ma l'Akragas Futsal realizza il sogno: è in serie B. Il risultato dell'andata (2 a 4 per i biancazzurri) riesce a far concretizzare tutte le aspettative e ambizioni.

E' stata una partita nervosa, quella che s'è giocata allo Sport Village di Agrigento. Quattro gli ammoniti fra i biancazzurri: Colore, Toledo, Fuschi e Cinici; due - per somma di ammonizioni - gli espulsi: Colore e Fuschi. Due gli ammoniti, invece, per il Vis Gubbio. Per i biancazzurri sono andati a segno: 19' Fuschi, 30' Brasile, 60'+3' Mosca.

Alla fine, il sogno si è, appunto, concretizzato e sugli spalti è scoppiata la festa.