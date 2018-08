Akragas Futsal, arrivano Casella e Ferraro

Alessandro Casella e Giuseppe Ferraro vestiranno per la stagione 2018-2019 la maglia dell’under 19 dell'Asd Akragas Futsal.

Casella classe ‘99 giovane e talentuoso agrigentino arriva dal Concordia Futsal con il quale ha fatto benissimo nell’ultima stagione di C2. Seguito da diverso tempo va ad arricchire le fila delle giovanili biancoazzurre, portando con sé un buon bagaglio di esperienza nel Futsal regionale.

Ferraro classe 2000, arriva invece dal Futsal Canicattì con il quale ha giocato nello scorso campionato in serie C2. Anche lui come Alessandro nonostante la giovane età porta con se un bagaglio di esperienza per ben figurare nelle giovanili nazionali.