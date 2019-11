Calcio a 5, l'Akragas Futsal pronta a ricevere in casa il Bovalino C5

Domenica, sesta giornata per il campionato nazionale di Serie B di calcio a 5, l'Akragas Futsal riceverà in casa i calabresi del Bovalino C5. Una gara che si preannuncia dura per i ragazzi di Castiglione, che si troveranno di fronte una squadra ostica e quadrata. Saranno Simone Scifo di Firenze, Mattia Landi di Prato e Marilena Catanese di Barcellona Pozzo di Gotto gli arbitri dell'incontro, fischio d'inizio programmato per le ore 17:00.

Completano la sesta giornata di campionato le sfide tra Gear Sport e Agriplus Mascalucia; Mascalucia C5 e Arcobaleno Ispica; Polisportiva Futura e Pro Nissa; Siac Messina e Cosenza. Riposa l'Ecosistem Lamezia. Classifica guidata da Cosenza e Lamezia con 12 punti a seguire Gear 9, Bovalino 8 ed Akragas 7.