L'Akragas Futsal attende il Cosenza, big match allo sport Village

Ritorna a giocare sul gommato amico dello Sport Village di Agrigento l’Akragas Futsal, che per la settima giornata di ritorno della Serie B di Calcio a 5 affronta sabato 29 febbraio alle 17 il Cosenza.

Partita sulla carta molto complicata per i ragazzi di Castiglione decimati da squalifiche ben tre quelle rimediate nel secondo tempo di Bovalino e infortuni.

Non saranno del match Cinici, Nicoletti, Casali e a Toledo per i bianco azzurri che dovranno fare di necessità virtù contro la capolista del Girone H ancora imbattuta in campionato alla quale basterà un punto per conquistare matematicamente e meritatamente la Serie A2. Arbitri dell’incontro saranno i signori Fabiano di Messina, Saccà di Reggio Calabria e Guagenti di Caltanissetta.

Completano il turno di campionato le sfide tra:

In classifica guida il Cosenza ad un passo dallo promozione, bagarre per un posto play off; situazione di relativa tranquillità per l’Akragas che con 13 punti di vantaggio dall’ultimo posto dovrebbe riuscire nell’impresa di mantenere per il secondo consecutiva la cadetteria nazionale.