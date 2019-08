Calcio a 5, Mirko Cinà vestirà la maglia dell'Akragas Futsal

L'Asd Akragas Futsal ingaggia Mirko Cinà. L'ex giocatore della Pro Gela, nelle ultime due stagioni all’Atletico Campobello, indosserà adesso la maglia biancazzurra.

“Siamo molto soddisfatti di poterlo inserire nel nostro progetto - commenta la società bianco azzurra - siamo convinti che possa fare molto bene all’interno del nostro gruppo sia per caratteristiche tecniche che per doti umane. Quando abbiamo capito che c’era la possibilità di portarlo ad Agrigento, la abbiamo colta al volo perché le doti del ragazzo le conosciamo da tempo e sono a nostro avviso indiscutibili, crediamo molto in lui, siamo convinti che sarà uno dei punti di forza del nostro rooster e sarà un esempio per la crescita dei nostri giovani”.

Soddisfazione anche per Mirko che cosi ha commentato il suo arrivo ad Agrigento: "Sono molto contento di arrivare ad Agrigento, conosco abbastanza bene l’ambiente e sono convinto che mi integrerò facilmente. Ringrazio la società per l’opportunità che ha voluto darmi e ripagherò la loro fiducia mettendomi al servizio del gruppo, sono sicuro che ci divertiremo, non vedo l'ora di cominciare".