Verso il derby, Akragas contro Catania: match senza tifosi ospiti

L’Akragas Città fa sapere che, su determinazione dell’osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la partita contro il Catania, in programma domenica 15 aprile, allo stadio “Nicola De Simone" di Siracusa e segnalata come gara alto profilo di rischio, si giocherà senza la presenza dei sostenitori ospiti. "La società biancazzurra - si legge in una nota della società - non può far altro che prendere atto della decisione della Prefettura di Siracusa che, per motivi di ordine pubblico, ha disposto il divieto di trasferta per i residenti della provincia di Catania".