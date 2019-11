L'Akragas ha scelto per il dopo Mutolo: è Totò Vullo il nuovo allenatore

La Società Akragas 2018 comunica di avere affidato l'incarico di allenatore della prima squadra al tecnico originario di Favara, Salvatore Vullo. La trattativa è stata portata avanti dal direttore sportivo Ernesto Russello, dal vice presidente Gero Bruccoleri ed avallata dal presidente Giovanni Castronovo che afferma: "Totò Vullo è un personaggio di alto spessore umano, professionale e culturale ed il suo ingaggio ha l'obiettivo di dare un segnale tangibile alla città di Agrigento e fare un nuovo e importante regalo alla tifoseria. Si tratta di un allenatore di grande prestigio per dimostrare con i fatti che la società vuole vincere e approdare in serie D".

Castronovo aggiunge: "Totò Vullo è un allenatore di primo livello e per conquistare la quarta serie ci siamo affidati a lui. Ringrazio personalmente l'allenatore in seconda Francesco Nobile che ha diretto in maniera impeccabile la squadra portandola alla vittoria contro lo Sporting Vallone. Nobile sarà il secondo di Vullo. Rimangono nello staff tecnico anche il preparatore atletico Munda ed il preparatore dei portiere Costantino".

Vullo sarà presentato alla stampa domani, alle 12, nella sala stampa dello stadio Esseneto di Agrigento.