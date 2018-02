Akragas, mister Criaco ci crede: "A Bisceglie per il colpaccio"

Mister Di Napoli deve ancora scontare la squalifica, per questo torna in panchina mister Criaco. L’allenatore in seconda parla alla vigilia della sfida contro il Bisceglie.

“Sarà una gara molto importante per noi. Tutte le partite saranno come delle finali – dice Criaco. Dobbiamo conquistare punti per centrare i playout. Ogni partita ha una storia a sé. Rispettiamo il Bisceglie ma noi dobbiamo vincere. In settimana ci siamo allenati bene, siamo partiti prima in ritiro per essere concentrati. Colpaccio? Decisamente si, dobbiamo fare di tutto per vincere”.