L'Olimpica Akragas all'esame Partinico, i convocati: non c'è Casella

L’allenatore dell’Olimpica Akragas, Giovanni Falsone, ha convocato 20 giocatori per la sfida di domani, domenica 10 febbraio, in trasferta contro il Don Bosco Partinico, valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Promozione, girone A. Out per infortuno, tra gli altri, anche il portiere Gino Casella.

Ecco la lista dei convocati:

Anzalone, Altamore, Puccio, Ortugno, Musa, Chiazzese, La Rocca, Trupia, Pontini, Castaldo, Maniscalco, Cande, Cimino, Parlapiano, Settecase, Falsone, Incardona, Santangelo, Talenti, Nobile

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!