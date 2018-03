Verso il derby, i convocati di mister Criaco: out in due

Sono 22 i giocatori convocati dall'allenatore Leo Criaco per la sfida di domani, mercoledì 21 marzo, contro il Trapani, allo stadio "Nicola De Simone" di Siracusa. Il match è valido per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C, girone C.

Calcio d’inizio, alle 14.30

Ecco la lista, suddivisa per ruolo, con i relativi numeri di maglia dei calciatori:

Portieri: 1 Vono, 12 Lo Monaco

Difensori: 6 Mileto, 23 Scrugli, 3 Raucci, 20 Petrucci,13 Ioio, 27 Canale

Centrocampisti: 11 Pastore, 17 Saitta, 5 Caternicchia,

4 Sanseverino, 29 Bramati, 7 Carrotta, 8 Zibert, 18 Navas

Attaccanti: 16 Minacori, 26 Malluzzo, 9 Dammacco, 10 Camara', 28 Gjuci, 24 Moreo

Indisponibili: 15 Pisani (infortunato), 14 Danese (squalificato).