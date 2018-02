Akragas, Ciccio Nobile: "Sosteniamo il 'gigante'"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il super tifoso dell'Akragas, Ciccio Nobile, dichiara: 'Voglio ringraziare pubblicamente il direttore sportivo Ernesto Russello, Mister Raffaele Di Napoli, il segretario Francesco Filippazzo e la società Akragas per il mercato di rafforzamento fatto con sacrifici enormi. Ci tengo a ringraziare anche tutti i giocatori e le società che hanno dato fiducia a questo glorioso club che era stato dato per fallito solo perché il presidente Alessi si è comportato come un padre di famiglia, rivelando come stavano realmente le cose. A lui va' il merito di continuare a portare avanti da solo ancora una volta dal punto di vista economico la società credendo fortemente nella possibilità di traghettarla in acque più serene. Poi sono intervenuti altre situazioni ed è cambiato tutto anche grazie all'avvocato Enzo Caponnetto e ai tifosi che hanno creduto alla vicenda societaria. Non era facile ingaggiare giocatori perché si è letto di tutto in questi giorni e molti sono andati via. Ma da oggi si cambia rotta, è venuta gente motivata che ha scelto l'Akragas perché crede in questo progetto e visto il loro curriculum sono senza dubbio giocatori che hanno fame di vittorie e hanno scelto l'Akragas perché è una grande società. Voglio augurare una grande carriera calcistica a Silvio Tripoli classe 2001 che è andato a Crotone. I veri tifosi non mollano mai e i nostri l' hanno dimostrato fino al ultimo. Adesso stringiamoci tutti insieme e tifiamo sempre di più per questi colori biancoazzurri. Forza Akragas ieri, oggi e domani".