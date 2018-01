L'Akragas cede Russo al Bisceglie, in arrivo Raucci

L’Akragas fa sapere di avere perfezionato l’ingaggio di Ferdinando Raucci in prestito dal Bisceglie fino al termine della stagione. Raucci è un terzino sinistro classe ’97. È cresciuto nel settore giovanile dell’Avellino e nel recente passato ha indossato anche le maglie di Lumezzane (Serie C) e Torres (Serie D). L’Akragas, inoltre, comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Bisceglie, il terzino Genny Russo. "A Russo - scrive la società - va il ringraziamento della società per la professionalità e per l’impegno dimostrato nei suoi mesi trascorsi con l’Akragas".