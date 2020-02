Rosato è il nuovo vicepresidente dell'Akragas, Castronovo: "Volevo al mio fianco persone di spessore"

Nuovo ingresso societario in casa Akragas. Torna in biancazzurro l’avvocato Giancarlo Rosato. A presentarlo alla stampa, quest’oggi, è stato il presidente Giovanni Castronovo.

“Ho il piacere di presentare il vice presidente dell’Akragas - ha detto in conferenza stampa, il presidente Castronovo. E’ un amico da diversi anni, dà ulteriore prestigio la compagine biancazzurra. Andiamo a rinforzare l’organigramma societario. Abbiamo inserito non chiunque, qualche altro soggetto si è avvicinato ma lo spessore umano non ci ha convinto. Volevo persone che avessero a cuore le sorti dell’Akrags. Il calcio è passione, non business. Noi siamo i primi tifosi dell’Akragas. Domani è la partita della stagione? Si. E’ un match da dentro o fuori. Ci confrontiamo con un avversario di tutto prestigio, l’obiettivo è la vittoria”.