L'Akragas torna ad allenarsi, biancazzurri in campo allo stadio "Esseneto"

L' Akragas oggi pomeriggio è tornata ad allenarsi dopo le fatiche della partita di ieri contro il Trapani. I biancazzurri, agli ordini di mister Leo Criaco, del preparatore atletico Nicola Albarella e del preparatore dei portieri Leo Pellegrino, hanno svolto una seduta di lavoro allo stadio "Esseneto". Allenamento defatigante per i giocatori che sono scesi in campo contro i granata, mentre gli altri hanno svolto un lavoro fisico, tecnico e tattico. È tornato in gruppo il difensore Pisani, reduce da un lungo stop per infortunio.

L' Akragas tornerà ad allenarsi domani pomeriggio in vista della sfida di domenica prossima sul campo del Cosenza.