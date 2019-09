Pro Favara - Akragas, i convocati di Mutolo per il match di ritorno

L'allenatore dell’Akragas Corrado Mutolo ha convocato 18 calciatori per la partita di domani, contro la Pro Favara, valevole per il match di ritorno del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. La partita si giocherà allo stadio comunale di Favara con inizio alle ore 16. All'andata la formazione biancazzurra ha vinto per tre a zero.

Ecco la lista dei convocati

Portieri: Paterniti, D'Angelo, Marziano

Difensori: Biancola, Ferrante, Mannina, Faulisi, Cipolla

Centrocampisti: Biondo, Pirrone, Treppiedi, Giorgio, Pitrotto, Caronia, Licata

Attaccanti: Santangelo, Gambino, Graziano.