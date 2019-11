L'Akragas vince il derby con il ProFavara, i "giganti" non si fermano più

L’Akragas vince il derby contro la ProFavara. I biancazzurri di Mutolo non si fermano più e battono anche la squadra dell’ex tecnico, Falzone. Allo stadio “Esseneto” termina due a zero a favore dei biancazzurri. Un gol per tempo i “giganti” che sbloccano il match con il gol di Pilonetto.

Il raddoppio arriva grazie ad un gol di Sant’Angelo. La squadra di Mutolo colleziona un’altra vittoria fondamentale, punti pesanti per i biancazzurri che consolidano il secondo posto nella classifica del campionato d'eccellenza.