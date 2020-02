Che vitoria per l'Akragas, i biancazzurri travolgono l'Alcamo

L’Akragas vince ancora. I biancazzurri, allenati da mister Vullo, travolgono l’Alcamo. La partita terminata cinque a due. I biancazzurr, nonostante le assenze, hanno dominato il match. Una partita, sul fronte akragantino, mai messa in discussione.

Per l'Akragas sono andati in gol, Taormina - doppietta per lui - Gambino e La Rocca. Per gli ospiti i le reti sono state siglate da Buku e Ammoscato. L'Akragas centra una vittoria importante.