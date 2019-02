Il mai dimenticato Alvaro Biagini in città, con lui anche Pino Rigoli

In occasione della presentazione del nuovo libro di Basilio Borgo: “Il ritorno del Gigante”, in città sono arrivati ospiti speciali. L’Akragas di ieri, con facce che i tifosi biancazzurri non dimenticheranno mai.

All’evento Alvaro Biagini e tra gli altri, anche Pino Rigoli e Dario Scozzari. Biagini ha indossato la maglia dell’Akragas nella stagione che va dal 1978 al 1982.

L’evento ha visto la partecipazione di diversi tifosi biancazzurri, in tanti hanno voluto esserci all’atteso appuntamento con la storia akragantina.

