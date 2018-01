Akragas, rifinitura allo stadio "Esseneto": biancazzurri poi via a Siracusa

L' Akragas ha svolto il penultimo allenamento in vista della partita di domenica 21 gennaio contro il Monopoli. I biancazzurri hanno lavorato allo stadio "Essenet"o di Agrigento. Alla seduta hanno partecipato tutti i giocatori. Lavoro differenziato per il difensore Filippo Caternicchia. La squadra ha svolto un allenamento prevalentemente tattico con il ripasso di alcune situazioni gioco sia offensive che difensive. Domani mattina è prevista la rifinitura, mentre nel primo pomeriggio l'Akragas partirà alla volta di Siracusa per il ritiro pre-partita. Il match contro il Monopoli si disputerà allo stadio Nicola De Simone con inizio alle ore 14.30.