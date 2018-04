La prima da retrocessi, l'Akragas affronta l'Andria: fuori Sanseverino e Scrugli

L' Akragas ha ultimato la preparazione atletica per la partita di campionato di domenica 8 aprile, alle 16:30, sul campo della Fidelis Andria. Oggi pomeriggio, allo stadio Esseneto di Agrigento, i biancoazzurri hanno svolto un intenso allenamento tecnico - tattico. Lavoro differenziato per Gjuci, Carrotta e Petrucci. Tutti gli altri sono in buone condizioni fisiche. L'Akragas domani mattina partirà in pullman alla volta della Puglia per il ritiro pre-partita. Non saranno a disposizione, causa squalifica per una giornata, i calciatori Sanseverino e Scrugli.