Akragas fermata con un rigore dubbio, Alessi sbotta: "Basta torti arbitrali"

"La bellissima partita dell'Akragas è stata rovinata da una condotta di gara a dir poco discutibile. Alcune decisioni dell'arbitro ci hanno fortemente penalizzato".

Il presidente Silvio Alessi, all'indomani del pareggio contro il Matera arrivato a meno di una decina di minuti dalla conclusione della gara per un rigore discutibile assegnato agli ospiti, contesta l'arbitro di Udine Luca Zufferli e non solo.

Alessi aggiunge: "I due rigori erano inesistenti ed il secondo ha permesso al Matera di pareggiare. Non è la prima volta che ci vengono fischiati contro rigori molto dubbi. Per non parlare poi delle lunghe e assurde squalifiche inflitte ai nostri giocatori. Adesso basta. L'Akragas merita rispetto. Si fanno tantissimi sacrifici, - tuona il presidente - soprattutto economici, per tirare avanti la società e poi in campo ti trovi arbitri che vogliono fare i protagonisti danneggiandoci. Non si può più andare avanti così. Mi farò sentire dai vertici federali. Siamo una squadra giovane ma non per questo contiamo meno. Pretendiamo il massimo rispetto. Noi non vogliamo aiuti ma vogliamo essere trattati come il regolamento comanda".