Akragas, lo sfogo di Alex Vono sui social: "Lottiamo contro tutto e tutti"

Alessandro Vono si sfoga sui social. Il “portierone” dell’Akragas, non nasconde l’amarezza del momento. Il giocatore e capitano biancazzurro scrive così:

"Ci sono momenti nella vita in cui vorresti semplicemente chiudere gli occhi, per non vedere, tapparti le orecchie per non ascoltare, chiudere la bocca per non parlare, o provare a 'disconnettere' la mente per non pensare. Purtroppo non servirà a niente per quanto si provi ci sarà sempre lui, il tuo cuore a ricordarti che esisti, sei vivo e soprattutto che vicino a te ci sono persone che vivono e provano le tue stesse emozioni. L'unico modo per uscire da tutto ciò è unirsi,ricompattarsi e non smettere mai di lottare,contro tutto e tutti",