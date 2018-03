Akragas al lavoro per la trasferta di Cosenza, Gjuci a rischio

Allenamento tecnico - tattico, oggi pomeriggio, per l'Akragas allo stadio Esseneto. I biancoazzurri, agli ordini dell'allenatore Leo Criaco, stanno ultimando la preparazione in vista della sfida di domenica sul campo del Cosenza. La gara è in programma alle 18,30.

Tutti disponibili, tranne l'attaccante Gjuci che è rimasto a riposo per un affaticamento muscolare. La squadra agrigentina domani mattina svolgerà la rifinitura in sede e dopo pranzo si metterà in viaggio alla volta di Cosenza per il ritiro pre-partita.