Accordo raggiunto: all'Akragas arrivano due under per il campionato di Eccellenza

Un centrocampista e un esterno sinistro. L'Akragas annuncia l'ingaggio di due under per il campionato di Eccellenza 2019-2020. Il presidente Giovanni Castronovo ed il direttore sportivo Ernesto Russello hanno raggiunto l'accordo con il centrocampista Giulio Giorgio, originario di Agrigento, classe 2002, ex di Cosenza e Siracusa. Giulio Giorgio ha esordito in serie C con la maglia dell'Akragas due stagioni fa. Accordo raggiunto anche con l'esterno sinistro brasiliano Emerson Pilonetto, classe 2001, proveniente dal Rio Claro (Brasile). I due giovani calciatori sono già a disposizione dell'allenatore Corrado Mutolo.