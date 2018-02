Air fire Ribera, tre discipline e tre campioni: i piazzamenti

Ancora vittorie al poligono Air Fire di Ribera. Tre discipline e tre campioni. Si tratta di Calogero Lino, vittorioso nella categoria Springer. Accursio Vitabile vittorioso nella categoria Unilimited e Mario Tavormina in Diottra. Domenica 18 febbraio 2018 al poligono Air-Fire di Ribera si è svolta la quinta e penultima gara in un clima sereno e sportivo ottenendo ottimi risultati molto competitivi in campo nazionale.

Categoria spinger: si aggiudica il proimo posto Calogero Lino con 221.1/250 con carabina HW-50, - secondo G. Corsentino 214 HW-977, - terzo Giovanni Gulino 211 HW-977, - quarto Sebastiano Raeli 206.1 HW-77, - quinto Giuseppe Leo 198.1 HW-77, - sesto Enzo Tramuta 137 con STGX10.

Categoria Unilimited-A : Primo Accursio Vitabile con 236.5 / 250 con FWB-800, - Secondo Donato Gulino 214.1. BSA B. Categoria Diopter: primo Mario Tavormina 156.7/160 con FWB 500, - secondo Accursio Vitabile 156.3 FWB 800