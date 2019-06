La coppia Palmisano-Sacco si aggiudica il XXI trofeo “Travelgate” di tennis

Anche la XXI edizione del Trofeo Travelgate di tennis, specialità doppio giallo misto, come ogni anno disputata nel resort turistico di Città del Mare, è andata in archivio con la disputa della finalissima.

Ad aggiudicarsi il trofeo è stata la coppia formata da Alfonso Palmisano (TC Città dei Templi) e Carmelino Sacco (CT Agrigento) che, in finale, ha battuto quella formata da Fabio Arcarese (Golden Caltanissetta) e Salvo Di Benedetto (TC Raffadali), con il punteggio di 6/2 6/4.

I vincitori, oltre al piatto in ceramica realizzato su disegno originale dell’artista Gianni Provenzano, hanno acquisito il diritto a partecipare gratuitamente alla prossima edizione del torneo, quella del 2020, così come pure i finalisti.

Un’edizione particolarmente riuscita che ha visto la presenza di tanti partecipanti, in particolare di molte giocatrici, mai così numerose come quest’anno, che hanno impreziosito la manifestazione e reso più interessanti i vari incontri.

Giocatrici del calibro di Lea Nicitra, Concetta Callerame, Manuela Di Simone e Anna Simone, non hanno affatto sfigurato al cospetto di tanti “maschietti” e solo per mera sfortuna non sono arrivate alla fase finale.

“Tutto è andato per il meglio – ha dichiarato Gero Bellavia che da sempre organizza l’evento – anche da un punto di vista organizzativo, grazie anche alla supervisione del Prof. Mario Cerchia, veterano del torneo, avendo partecipato a tutte le ventuno edizioni del torneo.

Ma ciò che ha prevalso ancora una volta – ha aggiunto Bellavia - è stato lo spirito con il quale ognuno dei partecipanti ha vissuto il week-end, ideato e concepito per rilassarsi e divertirsi condividendo la comune passione per il tennis”.

L’appuntamento per tutti è per il 2020, per la 22^ edizione del trofeo Travelgate che ha pochi rivali in quanto a tradizione e fascino.