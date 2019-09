Screening oncologici per la diagnosi dei tumori, la Seap Dalli Cardillo Aragona fra i testimonial

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

E’ stato presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, presso la sala riunioni della direzione generale Asp – Cittadella della Salute di Agrigento, lo spot promozionale screening oncologici per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, del colon retto e della cervice uterina. Diversi i testimonial dello spot, prodotto dall’Asp di Agrigento, e tra questi la squadra di pallavolo femminile, Seap Dalli Cardillo Aragona, che ha partecipato alla presentazione del video con le giocatrici riconfermate dello scorso campionato di B2, periodo durante il quale è stato realizzato lo spot: la palleggiatrice Martina Baruffi, la schiacciatrice Carolina Falcucci e la centrale Ambra Composto. Presente, in prima fila, anche il nuovo coach della formazione biancoazzurra, Luca Secchi. La Seap Dalli Cardillo Aragona è stata inoltre rappresentata, nel tavolo dei relatori, dal presidente Nino Di Giacomo, che durante il suo intervento ha dichiarato: “Siamo felicissimi di essere stati scelti come testimonial d’eccezione dalla Direzione dell’ASP e di aver collaborato alla buona riuscita dello spot, che lancia un messaggio ben preciso: “prevenire e meglio che curare”. La Seap Dalli Cardillo Aragona è sempre presente e disponibile a qualsiasi iniziativa che abbia uno scopo e un fine sociale. E’ uno dei nostri obiettivi societari e quando siamo chiamati in causa non ci tiriamo mai indietro. Da anni collaboriamo con la sezione agrigentina della Croce Rossa Italiana e nel periodo natalizio andiamo sempre a far visita ai piccoli degenti del reparto pediatria dell’ospedale di Agrigento”.