Il ciclista Matteo Amella convocato per il giro della Lunigiana

Il giovane ciclista Matteo Amella, in forza all’Asd Racing Team di Agrigento, è stato convocato per partecipare al giro della Lunigiana.

Il tecnico regionale strada, Nunzio Valuri, ha deciso di puntare sul corridore juniores di San Biagio Platani. Il giro si svolgerà in quattro giornate dal 29 agosto a domenica 1 settembre con cinque tappe.

Amella, nei mesi di luglio e agosto, è stato a Bergamo in visione presso un team agonistico, dove si è messo in mostra partecipando a diverse competizioni.

Il D. S. del Team Agrigentino Totò D'Andrea si ritiene soddisfatto del lavoro svolto da Amella e dal suo preparatore atletico Alessandro Mansueto.