Olimpica Akragas, i convocati di Falsone per la trasferta col Vis Borgo Nuovo

L’allenatore dell’Olimpica Akragas, Giovanni Falsone, ha convocato 19 giocatori per la sfida di domani, alle 15, in trasferta, contro il Vis Borgo Nuovo, valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Promozione, girone A.

Ecco la lista:

Casella

Altamore

Puccio

Ortugno

Daoudi

Trupia

La Rocca

Chiazzese

Maniscalco

Lo Curto

Castaldo

Pontini

Cimino

Settecase

Bellavia

Santangelo

Coniglio

Nobile

Kujabi

Indisponibili: Parlapiano, Incardona e Falsone