L'Olimpica Akragas batte il Borgo Nuovo: obiettivo play off

Nell’anticipo della 27esima giornata del campionato di Promozione, l’Olimpica Akragas batte per 4-1 in trasferta il Vis Borgo Nuovo, ultima in classifica e prosegue così il suo cammino verso i play off.

I biancazzurri, in vantaggio con Cimino al 22’ del primo tempo, raddoppiano ad inizio ripresa grazie ad una rete di Chiazzese. Monti accorcia le distanze per i padroni di casa un minuto dopo ma Castaldo, al 35’, e Bellavia allo scadere, mettono il sigillo sul definitivo 4-1.

L’Olimpica fa un passo avanti importante in classifica e guarderà con particolare interesse, la sfida che domani vedrà di fronte il Don Carlo Misilmeri e il Monreale, con questi ultimi in lotta per il quarto posto e avversari diretti nella prossima giornata.

Intanto, mercoledì alle 15, allo stadio Esseneto, si giocherà il recupero del match proprio contro il Misilmeri sospeso, domenica scorsa, per un infortunio o