L'Akragas cerca un nuovo mister, la comunicazione di Mutolo? "Affrettata e inopportuna"

La società dell’Akragas, con in testa il suo presidente Giovanni Castronovo, ha preso atto "dell’affrettata e inopportuna comunicazione di dimissioni pubblicizzata attraverso il social network Facebook da mister Corrado Mutolo" - scrivono dai biancazzurri - . Comunicazione ritenuta, appunto, "affrettata e inopportuna" perché alla vigilia di una delicata e difficile gara di campionato contro lo Sporting Vallone.

"Dopo aver tentato di far recedere mister Mutolo dalla sua decisione, preso atto dell’oggettiva impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro e rilevato che non sussistono più le condizioni per continuare quel progetto tecnico avviato ad inizio di stagione, - scrivono dall'Akragas - accoglie le dimissioni del tecnico che sono state già comunicate all’organo federale di competenza. Augura a mister Mutolo ogni fortuna umana e professionale, sperando vivamente che possa risolvere a breve le problematiche di natura personale che sono alla base della sua scelta".

È stato conferito il compito al direttore sportivo Ernesto Russello di individuare in tempi brevi la figura di un tecnico maturo, serio e preparato che possa guidare la squadra verso l’obiettivo stagionale fissato dalla dirigenza, vale a dire la conquista della promozione in serie D. La squadra proseguirà la sua preparazione, in vista del prossimo impegno stagionale, con il mister in seconda Francesco Nobile, collaborato dai mister Salvatore Munda e Giovanni Costantino che resteranno al loro posto.