Mensa della solidarietà e Pediatria, arriva la Seap Dalli Cardillo Aragona

Domani, lunedì 16 dicembre, sarà una giornata speciale per la Seap Dalli Cardillo Aragona. Il presidente Nino Di Giacomo, lo staff tecnico e le giocatrici saranno impegnati in alcune iniziative di solidarietà e socializzazione, temi che la società della Pallavolo Aragona ha sempre portato avanti nella sua lunghissima storia sportiva. Lunedì alle 9:30 la squadra, a distanza di un anno, tornerà a far visita alla "Mensa della solidarietà" di via Gioeni ad Agrigento.

Il club donerà alle responsabili della struttura, guidata da suor Mariagrazia Pellitteri, tante derrate alimentari per contribuire a soddisfare i bisogni della gente che vive in stato di indigenza. Subito dopo, alle ore 11, la Seap Dalli Cardillo Aragona si recherà in visita, come lo scorso, al reparto Pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, diretto da Giuseppe Gramaglia.

Il presidente Di Giacomo, le giocatrici e lo staff tecnico visiteranno tutte le stanze del reparto, si intratterranno con i piccoli pazienti e consegneranno loro giocattoli e dolciumi tipici delle feste natalizie. Nel pomeriggio, alle ore 16:45, la Seap Dalli Cardillo si sposterà presso la struttura della casa famiglia "La Coccinella" di Aragona che ospita i minori in difficoltà che vivono situazioni problematiche. Anche in questo caso la comitiva aragonese distribuirà omaggi e sorrisi ai ragazzi e al personale della comunità. Infine, il prossimo 30 dicembre la squadra farà visita agli anziani ospiti dell'Oasi Sacro Cuore di Aragona per portare anche a loro un momento di allegria, e augurare un felice e sereno 2020.