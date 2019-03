Automobilismo e karting, seicento ospiti per la premiazione dei campionati siciliani

Grande festa con quasi 600 ospiti per la premiazione dei campionati siciliani di automobilismo e karting, che si è svolta ad Agrigento venerdì. I migliori protagonisti di karting, slalom, rally, regolarità e velocità montagna hanno ricevuto i trofei durante la cerimonia loro dedicata dalla delegazione Aci Sport Sicilia.

A fare gli onori di casa Armando Battaglia, delegato regionale Aci Sport, oltre che componente della giunta sportiva. Applausi per tutti i vincitori di classe e per i campioni siciliani di ogni specialità. Particolare entusiasmo durante la consegna dei riconoscimenti ai coloro che hanno portato in Sicilia dei titoli tricolor.