Seconda sconfitta per l'Akragas Futsal: schiacciata dal Bovalino C5

Seconda sconfitta stagionale in campionato, prima tra le mure amiche per l’Akragas Futsal che cede l’onore delle armi al Bovalino C5 per 5 a 1.

Sconfitta larga nel risultato: i ragazzi della Valle dei Templi pagano a caro prezzo le tante disattenzioni difensive al cospetto di un roster cinico e costruito per un campionato da protagonista. Le reti dell’incontro portano le firme per i padroni di casa di Marco Casali per gli ospiti degli spagnoli Crespo e Crivi autore di un poker.

Da segnalare per i biancazzurri il buon rientro del ‘99 Consentino e l’esordio stagionale per il 2002 Cillari.

Gli altri risultati di giornata hanno visto:

Mascalucia - Arcobaleno Ispica 7 - 4

Futura - Nissa 4 - 7

Siac Messina - Cosenza 1 - 3

GEAR Sport - Agriplus 10 - 5

Riposava l’Ecosistem Lamezia Terme; in classifica l’Akragas Futsal resta al quinto posto con 7 punti.

Prossimo appuntamento per i ragazzi di Castiglione sabato 16 Novembre a Cosenza contro la capolista Pirossigeno.