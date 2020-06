AGireinsieme al fianco della Fortitudo: sostegno alle iniziative dei biancazzurri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Ssd Fortitudo Agrigento e la Fondazione AGireinsieme uniti per lo sviluppo, la valorizzazione la promozione della cultura sportiva. La Fondazione e la Ssd Fortitudo Agrigento, annunciano un’importante iniziativa a supporto dei progetti biancazzurri.



La Fondazione AGireinsime



“La Fondazione, da anni a sostegno dell’attività sociale, persegue le proprie finalità anche mediante attività di promozione, supporto, sviluppo ed incremento delle iniziative che provengono dalla comunità agrigentina, propone di valorizzare la cultura sportiva di qualità e in modo particolare i principi della lealtà sportiva ed il fairplay, nonché di sostenere il talento agonistico, l’educazione fisica nelle giovani generazioni e l’inclusione sociale nello sport”.



Perché la Fortitudo per realizzare gli obiettivi della Fondazione?



“La SSD Fortitudo Agrigento è ormai da anni una realtà consolidata nel panorama del Basket nazionale e rappresenta un enorme veicolo di conoscenza virtuosa di Agrigento e della sua provincia in tutto il territorio nazionale. La SSD Fortitudo è, da sempre, impegnata anche nelle azioni di volontariato, la sua storia racconta emozioni, incontri con chi si trova in condizioni di difficoltà, giornate, partite e momenti della squadra”.



La fondazione intende sostenere la crescita della SSD Fortitudo Agrigento.



Chi può donare?



“Tutti possono fare una donazione sposando la mission della Fondazione Agireinsieme, sostenendo la crescita del nostro territorio e della nostra comunità. Tutti coloro che faranno una donazione che siano persone fisiche, professionisti e piccole aziende potranno godere delle detrazioni o delle deduzioni fiscali oggi ancora più vantaggiose rispetto al passato”.



A parlarci del progetto è Gabriele Moncada, che nei prossimi giorni sarà nominato nuovo presidente del consiglio di amministrazione della Ssd Fortitudo e dunque rinnoverà tutti gli organi sociali.



Gabriele Moncada: “Questo è il primo passo di un grande progetto che prevede tante novità nell’ambito sociale e sportivo al quale tengo davvero tanto. Sono felice che La Fondazione Agireinsieme abbia deciso di sostenere molte iniziative della SSD Fortitudo Agrigento. La Fondazione Agireinsieme e la SSD Fortitudo Agrigento cammineranno mano nella mano per dare alla nostra comunità una rinnovata speranza”.



FONDAZIONE AGIREINSIEME



VIA MADONNA DEGLI ANGELI 7



92100 AGRIGENTO



PARTITA IVA 93059600846



BCC Banca di Credito Coop. Agrigentino



IBAN: IT59M0710816600000000003112



CAUSALE: La Ssd Fortitudo Agrigento e la Fondazione AGireinsieme uniti per lo sviluppo, la valorizzazione la promozione della cultura sportiva



SWIFT: ICRAITRRUS0