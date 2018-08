Pallavolo, partnership tra Seap Aragona e Croce rossa italiana

La Croce Rossa Italiana, sezione di Agrigento, sarà partner sociale della Seap Pallavolo per la stagione sportiva 2018-2019.

L'accordo è stato siglato tra il presidente della Croce Rossa Italiana, sezione di Agrigento, Angelo Vita e il presidente della Seap Pallavolo Aragona, Nino Di Giacomo. La partnership tra le due associazioni agrigentine ha diversi obiettivi ed in particolare quello di una raccolta fondi a favore della Croce Rossa per l’acquisto di attrezzature sanitarie.

La Croce Rossa, inoltre, garantirà l’assistenza sanitaria in tutte le partite casalinghe, al palasport "Pippo Nicosia" di Agrigento, della squadra femminile che disputa il campionato di serie B2 con la presenza di un’ambulanza munita del defibrillatore e personale sanitario specializzato. Altre iniziative di carattere sociale per promuovere la cultura del “Fair play” saranno presentate nel corso della stagione che sta per iniziare.