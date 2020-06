Un ex Fortitudo Agrigento sbarca in serie A, Varese punta Cannon

La Fortitudo Agrigento si conferma un’officina di talenti. Dopo Fabio Mian e Kelvin Martin, un altro ex biancazzurro è pronto a sbarcare in serie A. Varese, società che milita nella massima serie, ha messo gli occhi sull’americano ex Agrigento. Il giocatore, che è in Italia è arrivato grazie all'intuzione di Cristian Mayer, è stato allenato da coach Franco Ciani.

Jalen Cannon, forza e talento, è stato tra i giocatori più forti visti ad Agrigento. Lo statunitense, ed pupillo del direttore sportivo Cristian Mayer, ha trascorso la sua ultima stagione in Italia indossando la maglia di Rieti. Il lungo della Pennsylvania è pronto al grande salto, il più importante della sua carriera.