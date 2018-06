"Bike tour Trophy Akragas", fra spettacolo e competizione: ecco la classifica

Sono stati circa 300 gli atleti che hanno animato la seconda edizione del "Bike tour Trophy Akragas", trofeo ciclistico del Mediterraneo, sesto gran tour Sicilia 2018 e ventiduesimo Campionato di Gran fondo strada.

Spettacolo fra il centro urbano di Agrigento, San Leone, Villaggio Mosè, la Valle dei Templi, Favara, Castrofilippo, Naro e Canicattì.

Il MedioFondo di 76 chilometri e il GranFondo di 110 chilometri sono stati organizzati, con il patrocinio del Comune, dalla "Asd Concordia" che è federata con la lega Ciclistica in collaborazione con il Lions club e il Leo club Agrigento Host.

MedioFondo, la classifica

Primo posto per Giovanni Grillo; secondo per Salvatore Greco; terzo per Emanuele Cascino e a seguire: Francesco Maria Lucania, Diego Savalli, Francesco De Lollis, Biagio Gianni, Sergio Colletti, Giuseppe Salerno, Angelo Guagliardito.

GranFondo, la classifica

Primo posto per Stefano Bartolotta; secondo per Marco Cinquemani; terzo per Domenico Avallone e a seguire: Giorgio Chifari, Baldassare Barbera, Andrea Gennaro, Vincenzo Dolce, Giovanni Galfano, Leonardo Tarantino e Vincenzo Caracappa.