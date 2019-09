Pentathlon lanci, l'agrigentina Giusi Parolino vince ancora

Domenica 22 settembre il campo scuola Picanello di Catania ha ospitato la terza giornata dei campionato Provinciale li Individuali di atletica leggera e il campionato Regionale di Pentathlon lanci estivo. L'evento è stato organizzato dall'Asd Scuola di Atletica Leggera Catania Fidal.



La manifestazione di atletica leggera su pista è stata inserita nel Calendario Territoriale Fidal. Il Regolamento Tecnico del Campo Scuola Picanello ha portato in pista molti esordienti.

L'atleta Giusi Parolino, dopo 4 ore di gara, conquista con quasi 2482 punti, la medaglia d'oro e il titolo di campionessa regionale di Pentathlon lanci.

"Una bella gara tra amici - dice Giusi Parolino - un momento di divertimento che conclude positivamente il mio anno agonistico 2019 ricco di soddisfazioni, due medaglie d'oro tricolore accompagnate dai due relativi titoli di campionessa Italiana, due record siciliani, varie soddisfazioni in campo assoluto e non ultima una finale in campo Europeo. Per motivi di lavoro non prenderò parte ai campionati Italiani Cds e ai campionati Italiani di Pentathlon lanci. Mi riposerò qualche settimana e dopo di che mi dedicherò alla preparazione invernale".