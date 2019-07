Le detox water fai da te

La detox water è diversa dai centrifugati, frullati, spremute, smoothie, succhi e dai più evoluti estratti. La detox water è acqua arricchita di minerali e sostanze benefiche grazie al processo di infusione di frutta, verdure, semi e radici.

Quest'acqua depurativa è una bevanda drenante naturale fai da te dall'effetto dimagrante e depurativo.

Ecco allora alcune ricette che possono aiutare a purificare il corpo, a sgonfiare la pancia e a contrastare la cellulite, sfruttando le doti brucia grassi della detox water. Certo non fanno miracoli, ma sicuramente aiutano e sono piacevoli da bere con l’afa estiva.

Per apprezzarne i risultati, è consigliato fare cure di almeno due settimane, in cui ogni giorno si dovrà bere almeno un litro di quest'acqua.

Ma come si prepara una detox water?

Innanzitutto bisogna accuratamente lavare gli ingredienti. Una volta tagliati, vanno messi in una brocca di vetro (o altro contenitore, ma non di plastica o metallo). Un consiglio è quello di pestarli leggermente per far uscire un po' di succo. Quindi, aggiungere l’acqua oligominerale naturale ghiacciata, o acqua e ghiaccio. Ricoprire con una pellicola e fare riposare in frigo per almeno 6 ore. L'acqua ottenuta va consumata entro le 24 ore successive per goderne appieno di tutti i benefici.

Le ricette efficaci

Per drenare

Ingredienti: 1 limone, mezzo pompelmo, 1 cetriolo.

Taglia tutto a pezzetti, pesta, aggiungi un litro d'acqua e lascia in infusione. Dal sapore agrumato e superinfrescante, aiuta a drenare l'acqua in eccesso e dà una sferzata al metabolismo. Bevi durante la mattina e nel pomeriggio, lontano dai pasti.

Per dimagrire

Ingredienti: 1 sacchetto di tè verde, due fragole, 1 limone, 1 cetriolo.

Prepara una tazza di tè a parte, quindi allungala con acqua fredda per un totale di 1 litro di liquido. Aggiungi le fragole, il limone e il cetriolo pestati precedentemente insieme. Lascia tutto in infusione per una notte. Questa detox water aiuta a bruciare i grassi grazie al tè verde che stimola il metabolismo e la lipolisi. Limone, cetriolo e fragole contribuiscono invece a detossinare l'organismo.

Per sgonfiare la pancia

Ingredienti: 1 finocchio, 1 lime, 10 fettine di zenzero, 5 foglie di basilico.

Pesta tutto insieme e aggiungi un litro di acqua. Dal sapore molto piccante, appiattisce la pancia in pochi giorni, grazie alle proprietà digestive e purificanti di zenzero, del basilico e del finocchio.