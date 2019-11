Lo sapevate che...Black Friday e origini

In queste ore, passato Halloween con streghe e zucche in giro per il mondo non si parla d'altro, cresce l'attesa e si avvicina sempre di più l’ora X, quella per il Black Friday, il venerdì più atteso dell'anno.

Ma vi siete mai chiesti l'origine di questa "ricorrenza"? E perché si fa riferimento al colore nero?

Questo speciale venerdì cade ogni anno l'indomani del giorno del Ringraziamento (la festa che si celebra il quarto giovedì di novembre negli Usa e in Canada) ed è la data in cui, secondo una tradizione che si è consolidata negli anni Sessanta, i negozianti americani propongono sconti speciali per incentivare lo shopping e dare il via alle spese natalizie. Quest'anno la data tanto attesa è prevista per venerdì 29 Novembre 2019.

Entrato di prepotenza anche nel nostro Paese, il Black Friday è ormai diventato un appuntamento fisso per lo shopping, con grandi catene, siti di e-commerce e anche venditori più piccoli che si danno alla pazza gioia tra offerte a tempo, sconti mai visti e veri e propri regali per spingere i consumatori ad aumentare il loro volume di acquisti. Una "tradizione" spesso discussa, da molti criticata, come sempre importata dagli Stati Uniti, ma capace di vivere un seguito sempre maggiore, diventando anche da noi il primo vero giorno di shopping natalizio.

Ma perché proprio nero?

Sono diverse le teoria che aleggiano intorno a questo giorno di shopping violento.

Una di queste vuole che il colore sia attribuito al fatto che all'epoca i registri contabili dei negozianti si compilavano a penna, usando inchiostro rosso per i conti in perdita e quello nero per i conti in attivo. E nel venerdì dopo il ringraziamento, grazie a queste promozioni, i conti finivano decisamente in nero.

Secondo un’altra tesi, l'origine del nome è meno poetica; il nero sarebbe causato dal traffico sulle strade e dalla congestione nei negozi, provocata da migliaia di americani attirati da sconti, validi soltanto quel giorno, anche dell'80 per cento.

La prima volta che se ne parlò, sembra essere stato nel 1961 quando a Philadelphia il venerdì dopo il Ringraziamento fu davvero trafficato. In un documento dell'epoca il termine veniva utilizzato per sottolineare la pratica di molti dipendenti di dichiararsi malati il giorno dopo il Ringraziamento con l'obiettivo di portarsi a casa ben quattro giorni consecutivi di ferie. Un weekend lungo che iniziava dall'ultimo giovedì di novembre per finire con la domenica successiva, una pacchia per tutti i lavoratori. Il termine è diventato di uso comune solo a partire dagli anni 60, di pari passo con l'aumento di questa usanza per il consumatore americano.