Natale senz'acqua ad Agrigento, almeno in via Manzoni, dove l'acqua non arriva da 5 giorni; ed il Comune continua a proteggere Girgenti acque: i motivi di questa protezione li conoscono tutti gli agrigentini. Le bollette, però, arrivano regolarmente e con pretese di pagamento. Uniamoci per fare togliere dal pagamento totale delle bollette i giorni di mancata erogazione dell'acqua: è una pretesa legale.

G. A.