Sant'Angelo Muxaro, piazza Umberto avrà la sua isola pedonale

Il sindaco del piccolo borgo sicano ha deciso, con propria ordinanza, l’istituzione dell’isola pedonale in Piazza Umberto primo. La chiusura al traffico veicolare della piazza, escluso il tratto che collega Via Carlo Alberto a Via Arnone , sarà dalle 9, alle 21 nell’ultima domenica di luglio, tutte le domeniche di agosto e la prima di settembre.

L’isola pedonale di cui sopra sarà attiva anche durante tutte le serate con trattenimenti organizzati dal Comune. La decisione è stata adottata dall’Amministrazione Comunale alla luce del fatto che l’iniziativa tende, almeno nelle domeniche e nei giorni in cui vi sono manifestazioni, a far in modo che la popolazione si riappropri di quella che una volta era considerata l’agorà. Da oggi anche Icaro è entrato a far parte del popolo sicano, dopo Dedalo che è stato artefice della costruzione della reggia di Kokalos a Kamikos. Infatti al centro della piazza è stato posto proprio lui, Icaro, che al di là del mito trovasi adesso a Sant'Angelo. Continua in tal modo, dopo il bellissimo dipinto che ritrae Pasifae,il Toro, il Minotauro e Dedalo posto in Piano Croce, l'attualizzazione e rivitalizzazione del passato, storico o mitologico che sia.