Raccolta differenziata, un lettore: "I cestelli non vengono ritirati"

"Ad Agrigento, mentre si fa un gran parlare di avvio di raccolta differenziata e nonostante l’assessore posti foto con cestini per la raccolta dei rifiuti e dichiari che tutto procede bene, in alcuni quartieri, centro storico, nello specifico, da due giorni, da quando cioè è iniziata la raccolta, i cestelli delle vie poste nelle gradinate non vengono ritirati creando un notevole disagio ai cittadini che pagano regolarmente il servizio. Ho provato a contattare il funzionario responsabile del comune ma al al numero segnalatomi dal centralino non risponde nessuno". Lo segnala un lettore