“All'ingresso di via S. Tenente Palma (ultimo svincolo per entrare in paese direzione Licata, vicino al mai utilizzato elisoccorso) si è formata una vera e propria discarica a cielo aperto. Si precisa che ci sono quattro cassonetti, ma l'immondizia è sparsa ovunque. Già è stato detto in maniera informale al sindaco ma non è stato fatto niente”. Lo scrive alla nostra redazione un lettore residente a Palma di Montechiaro