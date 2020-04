Lampedusa chiama Porto Empedocle, "nessun controllo al momento dello sbarco"

In questi giorni si è evidenziato un fatto che mi ha fatto riflettere. Riguarda una mia conoscente che arrivava da Lampedusa per andare in ospedale per assistenza al marito. L’ho seguita per le procedure burocratiche delle autorizzazioni. Ebbene a parte che i numeri regionali addetti 1500 non hanno saputo rispondere, addirittura non sapevano che Lampedusa è in Sicilia e provincia di Ag, assurdo? No. La telefonata l’ho fatta io. Ho chiamato tutte le polizie compresa la guardia costiera. Tutti hanno detto una cosa diversa, ma l’aspetto più preoccupante è che ognuno pensa che i controlli allo sbarco dipendano da qualcun altro. Risultato non viene controllato NESSUNO. Mi domando come mai succeda questo.