Incrocio di viale Cavaleri Magazzeni, un residente: "E' pericolissimo"

Un residente di viale Cavaleri Magazzeni lancia un appello al sindaco di Agrigento, Calogero Firetto.

"Voglio segnalare questo incrocio pericolosissimo, ogni giorno, visto che abito proprio lì, assisto a situazioni molto rischiose, molti automobilisti e motociclisti, non rispettano i segnali e si imboccano o escono dall’incrocio ad altissima velocità, con il rischio che succedano gravissimi incidenti, sono già successi anche mortali, bisogna urgentemente prendere provvedimenti, prima che succeda l’irreparabile. Sindaco, spero le arrivi questo messaggio e prenda subito provvedimenti, tali da scongiurare il peggio. Ps. la soluzione ci sarebbe, basta mettere uno spartitraffico, per incanalare le auto e dei dossi per farle rallentare, auto che sfrecciano ad altissima velocità, a volte sui 120/130 km orari".